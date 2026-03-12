Азербайджанские теннисисты завоевали медали в Берлине

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на турнире по настольному теннису WTT Youth Contender, который прошел в Берлине.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, сборную на соревнованиях под руководством главного тренера Рамина Джафарова представляли три спортсмена, двое из которых сумели завоевать медали.

Онур Гулузаде занял третье место в возрастной категории U15, а Алекбер Мирзалиев стал бронзовым призером в категории U11.

Отметим, что сегодня Онур Гулузаде, Алекбер Мирзалиев и Джафар Алмедедли отправились в Чехию. Там в городе Гавиржов они выступят на аналогичном турнире серии WTT Youth Contender.