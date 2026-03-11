Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета, в результате чего вылет и прием рейсов были приостановлены.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Во время инцидента сломалась передняя стойка шасси.

На борту находились 133 пассажира, никто не пострадал. В настоящее время самолет не может быть убран с взлетно-посадочной полосы, что привело к задержке рейсов, в том числе в Москву, Казань, Иркутск и Новосибирск.