Автор: Акпер Гасанов

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Исламскую Республику Иран направлена гуманитарная помощь. Груз был доставлен автомобилями Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и включает жизненно важные продукты и медикаменты: 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн питьевой воды, около 600 килограммов чая, а также около 2 тонн лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей.

Безусловно, перед нами пример политической философии, гуманитарной ответственности и стратегического понимание роли Азербайджана в регионе и мире. Решение о направлении помощи соседнему государству является прежде всего гуманитарным шагом, продиктованным стремлением поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации. Именно человеческое измерение этой инициативы является главным.

Азербайджан не менял своего отношения к инциденту, связанному с иранскими беспилотниками, атаковавшими территорию Нахчыванской Автономной Республики. Азербайджан осудил второй подряд ракетный удар по территории Турции с территории Ирана. При всем этом, Азербайджан оказал гуманитарную помощь народу Ирана. И тут стоит напомнить, что Азербайджан уже давно зарекомендовал себя как государство, которое не остается равнодушным к бедам других стран.

За последние годы Баку неоднократно демонстрировал готовность оперативно реагировать на гуманитарные кризисы, помогая государствам, столкнувшимся с природными катастрофами, военными конфликтами или иными чрезвычайными обстоятельствами. Особенно показательна в этом контексте помощь, оказанная Азербайджаном Сирии. На протяжении многих лет сирийский народ переживает последствия разрушительной войны. Несмотря на сложность политической ситуации в регионе, Азербайджан неоднократно направлял гуманитарные грузы, включающие продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Эти действия носили исключительно гуманитарный характер и были направлены на поддержку мирного населения, оказавшегося в крайне тяжелых условиях.

Не менее значимой была помощь Украине. После начала войны Азербайджан одним из первых государств направил гуманитарные грузы для украинского населения. В страну были доставлены генераторы, медицинское оборудование, продукты питания и другие необходимые товары. Азербайджан также оказывал поддержку энергетической инфраструктуре Украины, поставляя оборудование для восстановления электроснабжения в пострадавших регионах. Эти шаги вновь подтвердили, что Баку руководствуется не конъюнктурой, а принципами гуманитарной ответственности.

Особое место в этой цепочке занимает помощь Турции после катастрофических землетрясений 2023 года. Тогда Азербайджан стал одной из первых стран, пришедших на помощь братскому турецкому народу. Уже в первые часы после трагедии в Турцию были направлены спасательные группы, техника и гуманитарные грузы. Азербайджанские спасатели участвовали в поисково-спасательных операциях, спасая людей из-под завалов.

Однако поддержка не ограничилась лишь экстренной помощью. Азербайджан принял участие в восстановлении разрушенных регионов. Одним из наиболее ярких символов этой помощи стало участие Баку в восстановлении города Кахраманмараш - одного из эпицентров разрушительных землетрясений. Азербайджанские специалисты, строители и инженеры участвуют в реализации масштабных проектов по восстановлению инфраструктуры и строительству нового жилого фонда.

Этот проект стал наглядным подтверждением того, что Азербайджан готов не только помогать в момент трагедии, но и участвовать в долгосрочном восстановлении пострадавших регионов. На этом фоне решение о направлении гуманитарной помощи Ирану выглядит вполне логичным продолжением той линии, которую Азербайджан последовательно проводит на протяжении многих лет. Баку демонстрирует, что гуманизм не может зависеть от политической конъюнктуры.

Безусловно, можно ожидать, что этот шаг вызовет критику со стороны отдельных наблюдателей или политических сил. Кто-то попытается рассматривать его через призму геополитических противостояний, напоминая о стратегическом характере отношений Азербайджана с Израилем и Соединенными Штатами. Однако именно в этом и проявляется подлинная независимость внешней политики Азербайджана.

Баку исходит из собственных национальных интересов и гуманитарных принципов, а не из ожиданий или давления извне. Стратегические партнерства Азербайджана с различными государствами не означают отказа от способности принимать самостоятельные решения, когда речь идет о помощи людям. Особое значение в данном контексте имеет и человеческий фактор. На территории Ирана проживают десятки миллионов азербайджанцев. Это люди, которые исторически жили на этой земле, живут сегодня и будут жить там и в будущем. Они являются частью многовековой культурной и исторической общности азербайджанского народа.

Для них нынешняя гуманитарная помощь - это не просто груз с продуктами и медикаментами. Это символ того, что Азербайджан не остается безучастным к судьбе людей по ту сторону границы. Это знак солидарности и поддержки, который имеет большое моральное значение. Таким образом, гуманитарная миссия Азербайджана в Иране выходит далеко за рамки конкретного груза с продовольствием и медикаментами. Она является очередным подтверждением того, что Азербайджан последовательно формирует репутацию государства, готового прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Будь то Сирия, Украина, Турция или сегодня Иран - Баку демонстрирует одну и ту же линию поведения: гуманизм, ответственность и независимость в принятии решений. Именно такие шаги формируют образ страны, которая не только защищает собственные национальные интересы, но и ощущает свою ответственность перед регионом и международным сообществом. Азербайджан вновь показывает, что способен действовать как зрелый и самостоятельный актор мировой политики, для которого помощь людям остается важнее политических разногласий.