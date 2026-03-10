В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новых выходках армянских реваншистов.

Day.Az представляет публикацию:

В конце марта в Ереване состоится концертная программа "Ода a̶р̶ц̶а̶х̶у̶" в исполнении детско-юношеского ансамбля "Дети a̶р̶ц̶а̶х̶а̶". Названия песен уже заставляют ухмыльнуться... или лучше - закатить глаза. Например, "Где вы, ребята?", "Вставай, брат мой" и пр. Одним словом, репертуар, претендующий на пафос, но бьющий мимо цели.

Видимо, некому объяснить горлопанам, где на самом деле те, кто топтал солдатскими сапогами карабахские земли. Придется отложить в сторону театральный бинокль и взглянуть на эту "культурную миссию" через линзу беспощадной реальности.

"Ребята", о которых они будут так надрывно голосить со сцены, давно в железных гробах, а их единственный удел - гореть в кромешном аду, который они сами себе выбрали. Из этой бездны не долетает эхо, и уж точно не возвращаются по сигналу дирижёрской палочки.

А "брат", к которому обратятся в этих псалмах безнадёги, не встанет. И дело не в лени. Ему не просто сломали хребет... Его превратили в пыль истории. Эту пыль не собрать никакими куплетами, сколько бы децибел ни выдавали динамики.

Каждый аккорд здесь - не искусство, а попытка загримировать разложившийся труп идеи. Детское "мы вас ждём" в современных реалиях звучит не трогательно, а трагикомично, как попытка вызвать дождь в пустыне с помощью игрушечного бубна. История давно вынесла свой вердикт, закрепив его картами и временем, а ноты, как известно, не имеют веса в кабинетах геополитики.

Этот спектакль поставлен исключительно для тех, кто добровольно запер себя в комнате с кривыми зеркалами. И пока на сцене тянут высокие ноты, реальная история, не спрашивая ни песен, ни желаний, продолжает свой марш мимо этого балагана.