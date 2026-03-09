В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, авария была зафиксирована на проспекте Шах Исмаила Хатаи в городе.

Так, столкнулись легковые автомобили марок Hyundai и ВАЗ-21010, находившиеся в движении. В результате ДТП несколько человек получили травмы.

Пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.