https://news.day.az/society/1820982.html Серьезная авария в Гяндже, есть пострадавшие В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal.az, авария была зафиксирована на проспекте Шах Исмаила Хатаи в городе. Так, столкнулись легковые автомобили марок Hyundai и ВАЗ-21010, находившиеся в движении. В результате ДТП несколько человек получили травмы.
Пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
