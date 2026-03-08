https://news.day.az/officialchronicle/1820647.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 8 Марта - Международным женским днем - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с 8 Марта - Международным женским днем. Day.Az представляет публикацию:
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Желаю каждой женщине крепкого здоровья, хорошего настроения, безграничной любви, радости и семейного счастья".
