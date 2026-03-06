Главы МИД Азербайджана и Монтенегро обсудили ситуацию в регионе

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Монтенегро Эрвин Ибрагимович позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел.

В ходе телефонного разговора стороны подробно обсудили вопросы региональной безопасности. Они отметили важность активизации дипломатических усилий и соблюдения норм и принципов международного права на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Во время беседы министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о дроновых атаках, совершённых 5 марта со стороны Исламской Республики Иран против территории Нахчыванской Автономной Республики. Было подчеркнуто, что этот шаг противоречит международному праву.

Министр Эрвин Ибрагимович решительно осудил дроновые атаки Ирана против Азербайджана, выразил обеспокоенность и солидарность с нашей страной.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что 5 марта Иран совершил террористическую атаку на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.