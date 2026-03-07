Кадры задержания агентов КСИР в Азербайджане - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, в результате комплексных контрразведывательных мероприятий Службы государственной безопасности Азербайджана предотвращены террористические провокации и сбор разведывательной информации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР, передает Day.Az.
По результатам следствия задержанные Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев, Рашад Рустамов, Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев признали, что получали взрывные устройства и выполняли поручения, связанные с подготовкой покушений.
Следствие установило, что организацией этих действий занимался офицер разведывательного подразделения КСИР - полковник Али Ашгар Бордбар Шерами.
Представляем вниманию читателей кадры задержания преступников:
