Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ганы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Гана Джону Драмани Махаме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Гана - Днем независимости.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие отношений между Азербайджаном и Ганой, расширение нашего сотрудничества.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Ганы постоянного благополучия и процветания".