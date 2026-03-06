Начальники Генштабов Азербайджана, Турции и Венгрии обсудили вопросы безопасности

Состоялись телефонные разговоры между первым заместителем министра обороны Азербайджанская Республика - начальником Генерального штаба армии Азербайджана, генерал-полковником Карим Валиев, и начальниками Генерального штаба Вооруженных сил Турецкая Республика и Сил обороны Венгрия, генералом армии Сельчук Байрактароглу и генералом Габор Бёронди.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджанской Республики.

Стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества между странами, а также обсудили ситуацию и проблемы безопасности в регионе.

Касаясь нападений на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванская Автономная Республика со стороны вооруженных сил Исламская Республика Иран с использованием беспилотных летательных аппаратов, начальники штабов подчеркнули, что такие действия противоречат международному праву.

Кроме того, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Королевство Саудовская Аравия, генерал Файяд бин Хамед Аль Ровайли, через своего военного атташе в Азербайджане выразил, что его страна выступает против подобных нападений и готова оказать необходимую поддержку.

Генерал-полковник Карим Валиев поблагодарил коллег за их позицию и поддержку.