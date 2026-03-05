На чемпионате Европы по ски-альпинизму в "Шахдаге" определились призеры второго дня

В Туристическом центре "Шахдаг" завершился второй день чемпионата Европы по ски-альпинизму.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках соревнований определились призеры в дисциплине смешанной эстафеты среди юниоров и взрослых.

Среди юниоров первое место заняла сборная Германии, второе - Испании, третье - России.

В соревновании среди взрослых победу одержала команда Швейцарии. Второе место заняли спортсмены Италии, третье - Германии.

Азербайджан в смешанной эстафете представили Назрин Гарибова и Набиюлла Галабагиев.

6 марта спортсмены продолжат борьбу в индивидуальной и вертикальной дисциплинах.

Отметим, что чемпионат Европы проходит при совместной организации Международной федерации ски-альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Туристического центра "Шахдаг". В турнире участвуют 124 спортсмена из 17 стран.