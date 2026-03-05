Microsoft сломала ключевую функцию Windows

Корпорация Microsoft случайно сломала важную функцию Windows 10 и не обращала на это внимания почти полгода. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Еще в 2025-м году авторы медиа заметили, что в Windows 10 перестала корректно работать среда восстановления Windows (Windows RE). Она необходима для налаживания работы операционной системы (ОС) после сбоев. Оказалось, что Microsoft с осени не могла исправить ошибку и сделала это только в марте.

В середине октября Microsoft прекратила полноценную поддержку Windows 10 и перевела пользователей ОС на программу расширенной поддержки. Специалисты заметили, что примерно в это же время пользователи системы начали жаловаться на некорректную работу Windows RE. Среда восстановления, которую называют ключевой функцией Windows, сломалась по неизвестной ошибке.

Проблему устранили только с выходом обновления KB5068164. Оно стало доступной для пользователей Windows 10 версий 21H2 и 22H2. В Microsoft уточнили, что для установки апдейта нужно около 250 мегабайт свободного места на диске компьютера.