В преддверии Новруза

Несмотря на то что до основного дня праздника Новруз остается более двух недель, на рынке сухофруктов и орехов уже наблюдается оживление. Внимание привлекают как изобилие продукции, так и активный приток покупателей.

Как сообщает Day.Az, одни уже совершают покупки к праздничному столу, другие же предпочитают заранее сделать запасы, полагая, что ближе к празднику цены вырастут.

Покупатели отмечают, что по ряду товаров ощущается незначительное подорожание. В числе наиболее востребованных - каштаны, грецкие орехи, фундук и различные сухофрукты.

По словам продавцов, рост цен коснулся не всех позиций. Некоторые виды орехов и сухофруктов действительно подорожали, тогда как цены на другие по сравнению с прошлым годом остались стабильными. Одним из ключевых факторов, влияющих на разницу в стоимости, является страна происхождения продукции.

Так, если ранее отдельные товары продавались по 15 манатов за килограмм, то сейчас они предлагаются по 28-30 манатов. Продавцы отмечают, что закупочная цена составляет 27-28 манатов, а причинами подорожания называют как дефицит продукции, так и рост затрат на импорт.

Основной объем продукции импортируется из Ирана и Узбекистана. По словам продавцов, иранские товары относительно дешевле, однако различаются по качеству. Продукция из Узбекистана считается более качественной и предлагается по цене от 8 до 15 манатов, а более дорогие сорта - по 20-25 манатов.

На рынке также представлены товары, поставляемые из регионов страны. К примеру, стоимость местного грецкого ореха варьируется от 21 до 30 манатов.

Эксперты отмечают, что рост цен обусловлен несколькими факторами. Нестабильность в регионе, увеличение расходов на импорт и логистику не могли не отразиться на рынке. Вместе с тем не исключается и вероятность искусственного завышения цен. Сообщается, что некоторые предприниматели удерживают часть товара на складах и выводят его на рынок поэтапно, что в преддверии праздника может способствовать дополнительному росту цен.

С экономической точки зрения, при сокращении предложения и одновременном росте спроса повышение цен является неизбежным.