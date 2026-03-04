Кувейтский истребитель по ошибке сбил три американских F‑15

По информации источников, знакомых с первичными данными о происшествии, три американских истребителя F‑15 были случайно сбиты кувейтским самолетом 1 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, все пилоты благополучно катапультировались и остались в безопасности.

Бывшие военные чиновники подчеркивают, что инцидент с "дружественным огнем" отражает сложность ведения воздушных операций в регионе, где одновременно действуют множество самолетов, ракет и дронов. Такая обстановка делает ситуацию в воздухе крайне непредсказуемой и напряженной.

Термин "дружественный огонь" используется для описания случаев, когда вооруженные силы случайно наносят удар по своим союзникам или собственным силам, а не по противнику.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.