Кувейтский истребитель по ошибке сбил три американских F‑15 - СМИ
По информации источников, знакомых с первичными данными о происшествии, три американских истребителя F‑15 были случайно сбиты кувейтским самолетом 1 марта.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, все пилоты благополучно катапультировались и остались в безопасности.
Бывшие военные чиновники подчеркивают, что инцидент с "дружественным огнем" отражает сложность ведения воздушных операций в регионе, где одновременно действуют множество самолетов, ракет и дронов. Такая обстановка делает ситуацию в воздухе крайне непредсказуемой и напряженной.
Термин "дружественный огонь" используется для описания случаев, когда вооруженные силы случайно наносят удар по своим союзникам или собственным силам, а не по противнику.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
