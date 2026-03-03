Президент Ильхам Алиев: Мы хотим расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке

3 марта в Бакинском конгресс-центре проходят 12-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на мероприятии.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Дамы и господа, доброе утро.

Прежде всего, я хотел бы поприветствовать всех наших гостей. Особое приветствие господину комиссару, который только что прибыл и которому, вероятно, сейчас следовало бы отдыхать. Но вместо этого он находится здесь, с нами. Мы высоко ценим его участие в этом важном мероприятии, хотя знаем, что у него были очень напряженные встречи в Брюсселе. Ваше присутствие еще раз демонстрирует прочные партнерские отношения между европейскими институтами и Азербайджаном в области энергетики и не только.

Как всегда, на ежегодном заседании Консультативного совета мы анализируем проделанную работу с момента последнего заседания, а также планируем наши совместные дальнейшие шаги по укреплению партнерского сотрудничества в области энергетической безопасности и устойчивого энергоснабжения.

Уже более десяти лет эта инициатива демонстрирует свою устойчивость, и сейчас мы понимаем, возможно, даже больше, чем двенадцать лет назад, когда запускали эту инициативу, насколько важно собираться вместе и решать важные вопросы энергетической безопасности.

Особенно если мы оглянемся на эти двенадцать лет, то увидим различные сценарии, различные сложности, вызовы, проблемы. Но, несмотря на все эти трудности и очень тяжелые времена в нашем регионе, энергетическая безопасность, обеспеченная Азербайджаном и его партнерами для ряда стран, действительно стала чем-то, что мы можем ощущать на ежедневной основе. Если посмотреть на то, что было сделано с момента нашей последней встречи в Баку в прошлом году, мы вновь видим прогресс. Мы говорим о прогрессе каждый раз.

В прошлый раз, выступая перед аудиторией, я отмечал, что мы осуществляем поставки газа в 12 стран. На данный момент число стран, в которых азербайджанский газ достиг потребителей, выросло до 16. И по этому показателю Азербайджан занимает первое место в мире по количеству стран, которым он поставляет трубопроводный газ.

В прошлый раз я упомянул о наших планах по расширению географии поставок газа, и, как вы видите, они реализованы. Также важным, на мой взгляд, событием стало то, что наши газовые поставки уже достигли других направлений за пределами Европы. Впервые мы начали поставлять газ в Сирию с целью оказания помощи сирийскому народу в преодолении острого дефицита энергии и электроэнергии. Таким образом, поставляя 1,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа в Сирию, мы помогли населению быть более защищенным и иметь больше возможностей для ведения бизнеса, для функционирования предприятий, потому что всем хорошо известно, что без электричества невозможно достичь какого-либо развития. Это было важно для Сирии, для региона, для Азербайджана, потому что диверсификация поставок газа для нас, как и для любой страны, очень важна.

Мы понимаем те вызовы, с которыми сталкиваются страны, получающие газ, в плане диверсификации. Но диверсификация является важным фактором и для производителей. И снова мы видим положительную динамику в рамках сотрудничества между производителем - Азербайджаном, транзитерами и потребителями. Я думаю, это единство, общие интересы и общие выгоды являются главной причиной нашего успешного пути на протяжении более десяти лет.

Что касается наших планов, да, мы хотим расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке. Мы уже начали поставлять газ еще в две страны Европы - Германию и Австрию. Таким образом, сегодня десять стран-членов ЕС получают газ из Азербайджана. А в ближайшие годы, с учетом добычи новых объемов газа на азербайджанских месторождениях, мы можем увеличить объемы поставок. Но для этого, безусловно, - и мы говорили об этом в прошлый раз, - нам нужно подумать о расширении существующей газотранспортной инфраструктуры, поскольку сегодня Южный газовый коридор уже полностью загружен, и мы ищем другие возможности расширения и межсетевых соединений, чтобы иметь возможность поставлять столько, сколько требуется рынку, а, возможно, и больше, учитывая текущую ситуацию в мире. И чтобы иметь возможность экспортировать столько, сколько мы можем.

В этом году мы ожидаем начала добычи на глубоководном газовом месторождении Азери-Чираг-Гюнешли. Мы ожидали, что добыча начнется в прошлом году, но этого не произошло. Но в этом году добыча определенно начнется. Через два-три года мы ожидаем начала полномасштабной разработки месторождения Абшерон, что увеличит добычу газа на данном месторождении в три раза. Кроме того, мы ожидаем начала добычи газа в рамках второй фазы разработки месторождения Умид.

Что касается нашего основного источника природного газа - месторождения Шахдениз, то в 2028 году мы ожидаем начала добычи в рамках новой фазы разработки Шахдениз. И все эти профили добычи газа позволят нам на максимальном уровне добычи получать от 10 до 15 миллиардов кубометров дополнительного газа. И, как я уже сказал ранее, для этого нам понадобятся новые рынки, расширение существующей трубопроводной системы. И, конечно же, нам нужно подумать о том, как диверсифицировать нашу газораспределительную сеть.

Частью обсуждений, которые уже несколько лет ведутся в Консультативном совете, является зеленая повестка дня. И здесь мы также можем сообщить о хороших результатах. В январе этого года мы открыли самую большую на сегодняшний день ветряную электростанцию в регионе мощностью 240 мегаватт, которая была построена и финансирована компанией ACWA Power. И это в дополнение к объему зеленой энергии, которая у нас уже вырабатывается с 2023 года - после того, как компания Masdar построила солнечную электростанцию мощностью 230 МВт. Несколько проектов уже находятся в стадии реализации, и в ближайшие годы мы ожидаем ввода в эксплуатацию новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). И здесь у нас сложилось хорошее сочетание иностранных инвесторов и местных компаний. Местные компании, - безусловно, SOCAR, но не только она, - а также частные компании начали инвестировать в ВИЭ, так как мы знаем об их огромном потенциале и рыночном спросе.

Уже есть линии электропередачи, но их будет еще больше. Нам нужно работать над этим. Нам нужно совместно работать над строительством линий электропередачи - над прокладкой энергетического кабеля из Азербайджана до Европы по дну Черного моря и еще одного - из Центральной Азии до Азербайджана.

Соглашения по обоим проектам уже подписаны, а технико-экономическое обоснование почти завершено по одному проекту и будет завершено по другому. В перспективе, когда все эти проекты будут реализованы, мы увидим, что они станут очень устойчивыми и, я бы сказал, жизненно важными для энергетического коридора многих стран.

Наши планы в области возобновляемых источников энергии основаны на уже подписанных контрактах. Я хотел бы подчеркнуть, что это контракты, а не меморандумы о взаимопонимании, следовательно, речь идет о договорных обязательствах. И к 2032 году мы рассчитываем на получение от 6 до 8 гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников. Безусловно, это является значительным активом. Поэтому нам необходимо экспортировать эту электроэнергию, а также использовать ее для внутренних нужд, чтобы заменить природный газ, который мы пока что используем для производства электроэнергии, и создать условия для роста экономики, развития промышленности, включая наши планы в отношении сектора связи, искусственного интеллекта, центров обработки данных - все это уже проекты, которые находятся в стадии разработки. Особенно после того, как в прошлом месяце здесь, в Баку, мною и вице-президентом Соединенных Штатов была подписана Хартия о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Азербайджаном, которая охватывает многие области, включая искусственный интеллект, энергетику, связность и многие другие. Таким образом, реализация наших планов, имея в качестве стратегического партнера самую могущественную страну - Соединенные Штаты, - кажется абсолютно реалистичной.

Мы инвестировали и продолжаем инвестировать в гидроэлектростанции. Эти проекты реализуются на территориях, освобожденных от армянской оккупации. На данный момент к нашей системе уже подключены гидроэлектростанции мощностью 307 мегаватт, и мы планируем почти вдвое увеличить эту мощность, возможно, за два-три года, что даст нам дополнительный потенциал и обеспечит нас дешевой энергией.

Итак, гидроэнергетика, солнечная энергетика, ветроэнергетика, потенциально энергия термальных источников - мы в настоящее время изучаем данный вопрос, - газ, и все их комбинации, и именно так это и должно быть. И возвращаясь к тому, что мы обсуждали, в том числе на конференции COP29, когда мы принимали эту климатическую конференцию, я уже тогда отмечал, - хотя и понимаю, что это не соответствовало тогдашним тенденциям, - нельзя игнорировать ископаемые виды топлива. Игнорирование ископаемого топлива означает, что вы живете в мире иллюзий.

Все мы хотим жить на безопасной и чистой планете. Мы все не хотим видеть негативных последствий климатических изменений. Кстати, здесь можно увидеть, как из года в год Каспийское море мелеет. Но в то же время мы должны подходить к этой проблеме с точки зрения прагматизма и реализма, а не с точки зрения идеологии.

Поэтому, считаю, что нужно действовать так: сочетание ископаемого топлива и ВИЭ, в частности признание усилий таких стран, как Азербайджан, который обладает запасами ископаемого топлива, достаточными для самой страны и ее соседей на сотню лет, но, тем не менее, инвестирует миллиарды в ВИЭ. Я уверен, что все эти вопросы будут обсуждаться на сегодняшнем мероприятии, и мы найдем хорошие решения.

Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан также играет важную роль в качестве надежного транзитера энергоресурсов. Мы обеспечиваем важный транзит нефти для Казахстана и Туркменистана, и год за годом объем нефти, транспортируемой через нашу систему, растет. Мы способны и обладаем инфраструктурой для приема большего количества нефти с восточного побережья Каспия.

Что касается вопросов, связанных с нашими, скажем так, усилиями на европейском энергетическом рынке, я полагаю, для аудитории будет важно знать, что мы совсем недавно приобрели одну из крупнейших электростанций в Турции - мощностью 870 мегаватт. А в прошлом месяце был подписан контракт с Сербией на строительство электростанции мощностью 500 мегаватт в Сербии. Таким образом, наш вклад в энергетическую безопасность не ограничивается только нашими границами и Южным газовым коридором. Также среди важных достижений и значимых факторов для нас является приобретение двух нефтеперерабатывающих заводов в Италии общей мощностью 10 миллионов тонн. Если прибавить к этому то, что у нас уже есть на турецком побережье Эгейского моря, - нефтеперерабатывающий завод мощностью 12 миллионов тонн, в общей сложности мы будем располагать нефтеперерабатывающими мощностями в объеме 22 миллионов тонн в Средиземноморье и Эгейском море, что само по себе, безусловно, поможет обеспечить устойчивое снабжение нефтепродуктами, а также тысячи автозаправочных станций, которые являются частью сделки.

Я не хочу отнимать у вас много времени. Я знаю, что у вас очень плотный график, но я просто хотел подчеркнуть основные вехи, которые важны для понимания наших планов - того, что уже сделано и что мы планируем сделать. И я уверен, что, как всегда, встреча будет продуктивной, конструктивной и ориентированной на результат.

Большое спасибо.