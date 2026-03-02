Азербайджан будет представлен на международном форуме в Кыргызстане

Азербайджан будет представлен на XIII Международном форуме молодого кино "Умут", который состоится с 4 по 7 марта в Бишкеке.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на кыргызские СМИ, данное мероприятие призвано оказывать поддержку начинающим проектам, способствовать профессиональному развитию молодых кинематографистов и стимулировать международное сотрудничество в киноиндустрии, передает Day.Az.

Форум организован общественным фондом "Умут Арт Синема" при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.

Девиз форума в этом году - "С любовью из Парижа". Мероприятие посвящено народному артисту Кыргызской Республики, киноактеру и художнику Догдурбеку Кыдыралиеву, а также ветерану кыргызского кино, киноведу, кинокритику и педагогу Сейиту Боконбаеву.

Форум представляет собой два ключевых направления: конкурсное и индустриальное. В его рамках состоятся международные и национальные конкурсы, а также специальные показы, где зрители смогут пообщаться с авторами фильмов. В этом году на форуме будут представлены работы из Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, России и ряда других стран.

Индустриальная платформа Umut Industry объединит мастер-классы, лекции, презентации и профессиональные встречи. Центральным событием станет питчинг проектов короткометражных художественных фильмов. Образовательная программа выстроена вокруг питчинга и предоставит участникам возможность получить практический опыт.