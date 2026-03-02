Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук обсудили развитие транспортного коридора Север-Юг

В рамках визита российской правительственной делегации 2 марта в Баку сопредседатели российско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев обсудили весь комплекс актуальных вопросов практического взаимодействия России и Азербайджана. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, промышленного, энергетического, транспортно-логистического и агропромышленного сотрудничества.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров, стороны с удовлетворением отметили поступательный рост товарооборота. Подчеркивались широкие возможности для реализации совместных инвестиционных проектов, рассчитанных на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Сопредседатели обсудили меры по дальнейшему увеличению грузопотока между Россией и Азербайджаном автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Подчеркивалась эффективная работа пунктов пропуска на российско-азербайджанской государственной границе и целесообразность их дальнейшей модернизации.

Отдельно рассмотрены вопросы дальнейшего развития Международного транспортного коридора Север-Юг, в частности, повышения его пропускной способности и совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры.

А. Оверчук и Ш. Мустафаев договорились в апреле этого года провести очередное заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Азербайджанской Республике.

Встреча прошла в конструктивной, дружественной атмосфере, традиционно присущей российско-азербайджанскому взаимодействию.