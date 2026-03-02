https://news.day.az/world/1819325.html В Кувейте потерпел крушение американский самолет F-15 - ВИДЕО В Кувейте потерпел крушение американский самолет F-15. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в сети. По информации, двое пилотов катапультировались.
