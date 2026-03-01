https://news.day.az/world/1819112.html КСИР объявил о масштабной военной операции против Израиля и США Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о планах провести "крупнейшую военную операцию" против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ. В заявлении КСИР, которое цитируют СМИ, отмечается, что атака начнется "в ближайшие минуты". Подробности операции пока не разглашаются.
КСИР объявил о масштабной военной операции против Израиля и США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о планах провести "крупнейшую военную операцию" против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.
В заявлении КСИР, которое цитируют СМИ, отмечается, что атака начнется "в ближайшие минуты".
Подробности операции пока не разглашаются.
Ранее КСИР пообещал нанести ответный удар за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
