КСИР объявил о масштабной военной операции против Израиля и США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о планах провести "крупнейшую военную операцию" против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ. В заявлении КСИР, которое цитируют СМИ, отмечается, что атака начнется "в ближайшие минуты". Подробности операции пока не разглашаются.