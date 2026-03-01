КСИР объявил о масштабной военной операции против Израиля и США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о планах провести "крупнейшую военную операцию" против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

В заявлении КСИР, которое цитируют СМИ, отмечается, что атака начнется "в ближайшие минуты".

Подробности операции пока не разглашаются.

Ранее КСИР пообещал нанести ответный удар за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.