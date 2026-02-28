МИД Ирана призвал осудить действия США и Израиля

Иран всегда готов защитить себя, как и всегда готов к диалогу.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

В заявлении говорится, что иранские вооруженные силы ответят на атаки на страну. Израильские и американские военные авиаудары по Ирану являются нарушением Устава ООН и вооруженным нападением на Иран. В ответ на эти атаки Иран использует все свои силы и возможности для предотвращения атак в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Отмечается, что Иран требует от ООН и Совета Безопасности ООН выполнения своих обязанностей на фоне нарушения международного мира и безопасности.

"Все государства-члены ООН, особенно региональные и мусульманские страны, страны Движения неприсоединения и страны, которые чувствуют ответственность за международный мир, должны отреагировать на эти атаки и предпринять шаги для сохранения мира в регионе и во всем мире", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана.