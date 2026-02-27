https://news.day.az/world/1818745.html Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане - ВИДЕО Воздушные силы Афганистана ударили по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает афганский телеканал Ariana News. Как передает Day.Az, сообщается о "сотнях погибших и раненых". По его информации, пострадавших доставили в больницу. По его информации, целью был ядерный полигон.
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане - ВИДЕО
Воздушные силы Афганистана ударили по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на афганский телеканал Ariana News.
Сообщается о "сотнях погибших и раненых". Пострадавших доставили в больницу.
По его информации, целью был ядерный полигон. Также канал сообщил об ударе по Пакистанской военной академии (Pakistan Military Academy, PMA), расположенной в Какуле. Это главный учебный центр Сухопутных войск Пакистана, отвечающий за подготовку и обучение офицерских кадров.
