В Ханкенди, Агдере и Ходжалы почтили память жертв Ходжалинского геноцида

26 февраля в 17:00 в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах была объявлена минута молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Карабахскому бюро Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Во время минуты молчания движение транспорта было остановлено, было выражено почтение светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида.