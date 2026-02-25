Азербайджанские дзюдоистки выступят на Кубке Европы в Испании

Женская сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Кубке Европы среди молодежи, который пройдет с 28 февраля по 1 марта в Мостолесе (Испания). Под руководством главного тренера Саши Херкенрат-Вимар на татами выйдут шесть спортсменок, которые поборются за медали в трех весовых категориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире, организованном Европейским союзом дзюдо (EJU), примут участие 532 атлета из 23 стран. Азербайджан в женском зачете будет представлен следующим составом:

52 кг

Чинара Садыхова

Фарида Мирзаева

Айсун Мамедова

Нурана Гаджизаде

57 кг

Вусаля Гаджиева

63 кг

Нильгюн Рзаева

Отметим, что молодежный Кубок Европы является одним из ключевых этапов подготовки к чемпионату континента. Жеребьевка соревнований состоится накануне старта, а поединки в легких весовых категориях начнутся в первый день турнира.