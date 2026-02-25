Дональд Трамп принял чемпионов Олимпиады-2026 в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с мужской сборной США по хоккею, которая завоевала золото на Олимпиаде-2026 в Италии. В финале американцы победили Канаду со счетом 2:1 в овертайме, впервые с 1980 года выиграв олимпийский хоккейный турнир.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, начало встречи команды с президентом оказалось ироничным. Сразу после финальной сирены Трамп позвонил в раздевалку, чтобы поздравить игроков. В ходе разговора он в своем стиле пошутил: "Мы должны пригласить и женскую сборную, которая тоже выиграла золото. Если я этого не сделаю, меня, наверное, снова отправят в импичмент". Эта шутка вызвала бурный смех среди хоккеистов и быстро разлетелась по соцсетям.

В Овальном кабинете присутствовали 20 из 25 игроков сборной, отсутствовали вратарь Джейк Эттинджер, защитник Джексон Лакомб, а также форварды Джейк Генцел, Кайл Коннор и Брок Нелсон.

Президент поприветствовал хоккеистов, обменявшись с ними рукопожатиями и сказав: "Я всех узнал. Я знаю каждого из вас. Крупные парни". Во время встречи форвард Мэттью Ткачук передал Трампу свою золотую медаль. Трамп примерил награду и пошутил: "Теперь я ее не верну".

Тем временам, Белый дом опубликовал совместное фото президента с хоккеистами с подписью: "И нет, мы еще не устали побеждать".

Отметим, что женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с президентом.