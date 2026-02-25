В офисе Президента Польши произошла кража на крупную сумму

Из кассы в офисе Президента Польши Кароля Навроцкого украдено более 500 тысяч злотых (около 141 тысячи долларов).

Как передает Day.Az, информацию об этом опубликовала газета Gazeta Wyborcza со ссылкой на Окружную прокуратуру Варшавы.

"Первоначальные свидетели уже допрашиваются, в данный момент уточняется точный размер ущерба", - заявил прокурор Петр Скиба.

Местные СМИ не раскрывают подробности происшествия, ссылаясь на следственную тайну. Согласно имеющейся информации, в краже могли быть замешаны несколько сотрудников президентской канцелярии.