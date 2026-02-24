Глава МИД обсудил с представителями Турции и Грузии ситуацию с безопасностью в регионе

24 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегации во главе с председателем Комитета по международным делам Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем и председателем Комитета по международным делам парламента Грузии Николозом Самхарадзе.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а также стратегического партнёрства между Азербайджаном и Грузией, наряду с ситуацией в сфере безопасности в более широком регионе.

На встрече была подчеркнута важность расширения межпарламентского сотрудничества, в частности регулярных контактов между комитетами по международным делам. С удовлетворением отмечено, что 10-е трёхстороннее заседание комитетов по международным делам парламентов Азербайджана, Турции и Грузии придало дополнительный импульс развитию отношений.

Стороны отметили, что наряду с парламентским взаимодействием трёхсторонние форматы сотрудничества между министрами иностранных дел и обороны вносят вклад в укрепление мира, стабильности, безопасности и благосостояния в регионе. Среди основных тем обсуждения были энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты, включая развитие Среднего коридора, а также региональная экономическая интеграция.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе в постконфликтный период, процесса нормализации и роли парламентской дипломатии в этом направлении. Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о процессе мирного урегулирования и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, довёл до сведения шаги, предпринимаемые нашей страной, и ожидания.