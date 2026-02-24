The Lady in Red в сиянии классических шедевров – магия вечера в Баку

В Азербайджанской государственной академической филармония имени Муслима Магомаева состоялся вечер, наполненный изяществом, энергией и живым дыханием классики. На сцене выступил Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением заслуженного артиста, дирижера Эйюба Гулиева, сообщает Day.Az.

С первых же аккордов зал оказался во власти музыки: программу открылась увертюрой к опере "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта. Легкость, стремительность и искрящаяся жизнерадостность произведения задали тон всему вечеру.

Продолжением стал Концерт № 12 для фортепиано с оркестром ля мажор того же композитора - произведение из трех частей, в котором изящество сочетается с глубиной чувств. За роялем - пианистка Саида Тагизаде, появившаяся перед публикой в образе The Lady in Red. Ее исполнение отличалось не только технической виртуозностью, но и тонким художественным вкусом. Оркестр под чутким руководством Маэстро бережно выстраивал музыкальное пространство, позволяя солистке раскрыться во всей полноте.

Во второй части вечера прозвучала Симфония № 10 для струнных си минор Феликс Мендельсон - произведение, в котором юношеский темперамент сочетается с романтической проникновенностью. А финальным аккордом программы стал Концерт № 11 для фортепиано с оркестром ре мажор Йозеф Гайдн. И вновь за роялем - Саида Тагизаде. В этом произведении ее игра зазвучала особенно светло и жизнеутверждающе. На протяжении всего вечера публика наслаждалась яркими образцами классического наследия, живым диалогом прошлого и настоящего...

