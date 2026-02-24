Несоблюдение дистанции повышает риск аварий

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Проведенные наблюдения показывают, что в ряде случаев на автомобильных дорогах республиканского значения водители не соблюдают безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также в должной мере не придерживаются правил расположения транспортных средств на проезжей части. Подобные нарушения существенно повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

Согласно требованиям законодательства, водитель в зависимости от скорости и условий движения должен выбирать такую дистанцию, чтобы при резком снижении скорости или внезапной остановке впереди идущего транспортного средства иметь возможность предотвратить столкновение.

Следует учитывать, что технические характеристики транспортных средств, в частности эффективность тормозной системы и длина тормозного пути, различаются. Поэтому водители должны правильно определять безопасную дистанцию с учетом технических особенностей своего автомобиля, состояния дороги и установленного скоростного режима. С увеличением скорости дистанция также должна пропорционально увеличиваться.

В то же время недопустимо превышение установленного с учетом дорожных условий скоростного лимита. При высокой скорости снижается реакция водителя и его способность своевременно оценить опасность, что может привести к тяжелым ДТП.

Не следует забывать, что даже незначительное, на первый взгляд, нарушение правил в итоге может привести к трагическим последствиям.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз призывает водителей быть за рулём ответственными, внимательными и дисциплинированными, строго соблюдать правила дорожного движения".