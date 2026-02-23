https://news.day.az/world/1817892.html Две цепные аварии в Эрзуруме, более 30 пострадавших - ВИДЕО В районе Ашкале турецкой провинции Эрзурум произошли две отдельные цепные аварии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате первого ДТП пострадали 27 человек. В том же районе произошла еще одна авария с участием иранского пассажирского автобуса и 2 грузовиков. При данном ДТП погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.
Две цепные аварии в Эрзуруме, более 30 пострадавших - ВИДЕО
В районе Ашкале турецкой провинции Эрзурум произошли две отдельные цепные аварии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате первого ДТП пострадали 27 человек. В том же районе произошла еще одна авария с участием иранского пассажирского автобуса и 2 грузовиков.
При данном ДТП погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.
