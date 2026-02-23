В районе Ашкале турецкой провинции Эрзурум произошли две отдельные цепные аварии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате первого ДТП пострадали 27 человек. В том же районе произошла еще одна авария с участием иранского пассажирского автобуса и 2 грузовиков.

При данном ДТП погиб 1 человек, еще 4 получили ранения.