Гармония традиции: как звучит живая история Азербайджана

В Международном центре мугама в атмосфере высокой духовности и преданности национальным музыкальным традициям состоялся концерт "Мугамные дестгяхи", представленный в рамках проекта "Азербайджанский мугам", сообщает Day.A. Вечер для ценителей классического мугамного искусства, находящегося в списке шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, ещё раз подтвердил особую роль национального музыкального наследия.

Концерт прошел при участии заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова под руководством лауреата международных конкурсов Мустафы Ашурова.

В программе с участием солистов Международного центра мугама прозвучали одни из наиболее выразительных дестгяхов. "Забул-сегях" был представлен в исполнении Нисбет Садраевой и Гусейна Меликова, а "Баяты-Кюрд" прозвучал в интерпретации Сабины Арабли и Миралама Мираламова. Исполнители продемонстрировали высокую вокальную культуру, глубокое проникновение в образную систему мугама и бережное отношение к традиции.

Профессиональное мастерство ханенде в сопровождении оркестра было встречено зрителями с большим воодушевлением, искренним признанием и продолжительными аплодисментами. Концерт стал ещё одним ярким подтверждением того, что мугам остаётся живым искусством, объединяющим поколения и олицетворяющим духовные ценности азербайджанского народа.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.