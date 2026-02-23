Азербайджан может сыграть ключевую роль для мира на Ближнем Востоке

Азербайджан может сыграть ключевую роль в продолжающихся мирных усилиях на Ближнем Востоке - особенно в контексте взаимодействия с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье доктора философии, старшего директора Института стратегии и политики New Lines Камрана Бокхари, опубликованной в The National Interest.

Автор подчеркнул, что Баку поддерживает тесные отношения с Турцией, ОАЭ и Израилем, одновременно взаимодействуя с Саудовской Аравией, что делает Азербайджан потенциальным ключевым посредником для Вашингтона в координации действий региональных игроков.

"Страна уже демонстрировала готовность выполнять роль стратегического посредника. Баку принимал переговоры по предотвращению конфликтов между Турцией и Израилем и выступал каналом связи между Израилем и новыми властями Сирии. Его участие в "Совете мира" дополнительно подтверждает растущее дипломатическое значение", - говорится в статье.

Бокхари отметил, что географическое положение вдоль северо-западной границы Ирана, а также тесные культурные и политические связи с иранскими азербайджанцами создают для США уникальные возможности для понимания внутренней динамики Ирана и поддержки усилий по стабилизации региона.

"Визит вице-президента США Вэнса 10 февраля формализовал роль Азербайджана в региональной стабилизации. Стороны подписали Хартию стратегического партнерства, предусматривающую расширение сотрудничества в сфере морской безопасности и экономической связности.

Визит подчеркнул стратегическую ценность Баку на фоне того, как американские законодатели рассматривают возможность отмены 907-ой поправки к Закону "О поддержке свободы" 1992 г., устаревшей после парафирования мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в 2025 году", - говорится в статье.

В заключение автор довел до внимания читателей американского журнала, что 907-ая поправка продолжает быть препятствием для расширения американо-азербайджанских связей, предусмотренных в Стратегической хартии.

"Усилия крупнейшей армянской организации в США ANCA по сохранению этого ограничения становятся все более анахроничными и контрпродуктивными для Армении. Существенные изменения в региональной геополитике и американской глобальной стратегии изменили ситуацию. Преодоление ограничений эпохи Холодной войны необходимо для того, чтобы Вашингтон смог реализовать свою новую геостратегию на Ближнем Востоке и в Западной Азии", - написал Бокхари.