В Германии начали расследование из-за шутки в отношении Мерца

Полиция в Германии начала расследование в отношении пенсионера за комментарий в социальных сетях, в котором он назвал канцлера страны Фридриха Мерца Пиноккио, сообщает издание Heilbronner Stimme, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Житель Хайльбронна (федеральная земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ) в конце октября прошлого года написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в город "приезжает Пиноккио". Таким образом мужчина прокомментировал пост местной полиции, в котором говорилось, что из-за визита Мерца введены временные ограничения на перелеты.

Издание отмечает, что с точки зрения пенсионера это было просто безобидной шуткой. Тем не менее спустя три месяца, в январе, он получил письмо от уголовной полиции о том, что в отношении него начато расследование. Мужчина подозревается в оскорблении канцлера (параграф 188 уголовного кодекса ФРГ).

Heilbronner Stimme напоминает, что это не первый раз, когда Мерца называют Пиноккио. Таким же образом политика охарактеризовали сопредседатель "Зеленых" Франциски Брантнер и депутат "Альтернативы для Германии" (АдГ) Стефан Бранднер.