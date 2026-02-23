Опыт Азербайджана в восстановлении Карабаха может быть применен в Газе

19 февраля 2026 года в Вашингтоне состоялось первое официальное заседание Совета мира, созванное президентом США Дональдом Трампом при участии высокопоставленных представителей широкого и разнообразного круга стран, включая Азербайджан. Саммит прошел в Институте мира США и был направлен на практическую реализацию инициативы по поддержке прекращения огня, оказанию гуманитарной помощи и восстановлению сектора Газа после затяжного конфликта.

В четверг Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты направят 10 миллиардов долларов в фонд Совета мира, открывая работу этого спорного органа на встрече, где отсутствовали многие традиционные союзники США. Американский президент также сообщил, что Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт обязались дополнительно выделить 7 миллиардов долларов на помощь Газе.

Трамп выступает за создание нового влиятельного союза государств, который мог бы заменить Организацию Объединенных Наций, предлагая смелое решение для преодоления устойчивых глобальных вызовов. Однако насколько это осуществимо?

Как передает Day.Az, комментируя Саммит, аналитик Брендан Зиглер сказал Azernews, что международный порядок, сложившийся после 1945 года, сегодня открыто ставится под вопрос, поскольку политика вето в Совете Безопасности, хронический дефицит финансирования, геополитическое соперничество и фрагментация общих норм постепенно подорвали способность системы к решительным действиям: "Расхождение между основополагающими принципами Устава ООН и современными политическими реалиями становится все труднее игнорировать".

По его словам, эти противоречия способствовали формированию нового подхода к международным отношениям.

"Предложение о создании Совета мира отражает растущее убеждение в том, что мир сталкивается не просто с отдельными кризисами, а с более глубокой структурной трансформацией международной системы. Мы живем в эпоху, определяемую многополярным соперничеством, гибридными войнами и использованием торговли и финансов в качестве инструментов давления. Институты, созданные после окончания Второй мировой войны, испытывают трудности с тем, чтобы реагировать оперативно и согласованно", - сказал Зиглер.

Часть проблемы, по его словам, заключается в очевидной усталости традиционных механизмов.

"Затяжные конфликты - от войны России и Украины до разрушений в Газе - продемонстрировали пределы возможностей существующих международных организаций. Одновременно Соединенные Штаты пересмотрели свое участие в многосторонних структурах, сократив финансирование или выйдя из ряда учреждений, связанных с ООН. Это создало пространство для альтернативных форматов", - добавил он.

Зиглер пояснил, как администрация Трампа продвигала концепцию Совета мира.

"Сторонники считают, что такой орган способен преодолеть паралич, вызванный правом вето, действовать более оперативно и объединять коалиции заинтересованных государств в тех случаях, когда достижение широкого консенсуса оказывается затруднительным. Критики, в свою очередь, предупреждают, что при отсутствии четкой правовой базы и универсальной легитимности новые механизмы могут усилить фрагментацию и без того перегруженной системы", - сказал он.

Аналитик добавил, что после открытого призыва, прозвучавшего на Всемирном экономическом форуме, Баку присоединился к инициативе в качестве государства-учредителя.

"Сторонники указывают на недавний опыт Азербайджана по продвижению мирной повестки с Арменией, сочетающий военные результаты с дипломатическими процессами, основанными на принципах суверенитета и международного права, как на пример трансформации конфликта в политическое урегулирование. Возможно, опыт страны по восстановлению Карабаха может быть применен и в случае с Газой", - подчеркнул Зиглер.

В завершение Зиглер высказал более общее размышление о глобальном управлении, заявив, что независимо от того, будет ли Совет мира успешным, очевидно, что западный порядок, каким мы его знали, находится на грани превращения в историю.

"При всех своих недостатках Организация Объединенных Наций остается единственной структурой с по-настоящему глобальной легитимностью. Любая альтернатива, претендующая на соперничество с ней, должна учитывать жесткие требования универсальности, прозрачности и правовой согласованности. В условиях фрагментированного мира привлекательность меньших и более гибких форматов понятна. Однако западный порядок, каким мы его знали, находится на грани превращения в историю. Мир, достигнутый в рамках ограниченного согласования, может дать краткосрочный эффект, тогда как прочная безопасность требует широкого согласия. В конечном счете это покажет, станет ли следующий этап глобального управления периодом осторожных реформ или гораздо более радикальной перестройкой того, каким образом мир стремится к миру", - заключил Зиглер.