Президент Ильхам Алиев поставил культуру в центр стратегии национального развития

После восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, наша страна вступила в качественно новый исторический период своего развития. Новая государственная концепция "Культура Азербайджана - 2040", утвержденная в январе Президентом Ильхамом Алиевым, открыла инновационные возможности для всестороннего развития духовной культуры. Глава государства поставил это в центр стратегии национального развития. Это знаковое событие выдвинуло перед азербайджанской интеллигенцией высокую ответственность, обусловленную необходимостью правильного понимания новой миссии культуры и научно обоснованного подхода к решению поставленных государством исторических задач.

Об этом сказал в комментарии Day.Az культуролог, председатель президиума АКА "Симург", профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор исторических наук Фуад Мамедов.

Понимание важнее знания, отметил он. Феномен культуры требует системного осмысления с позиций современной науки о культуре. Культурологи Азербайджана готовы всячески содействовать успешной реализации концепции "Культура Азербайджана - 2040".

"Исторический опыт человеческого развития показал, что высокая духовная культура человека лежит в основе прогрессивного культурогенеза народа, разумных решений и устойчивых социальных институтов, перманентных культурных реформ и успешных результатов деятельности государства. Однако, в условиях вызовов глобализации, неограниченные преобразовательные возможности культуры в прогрессивном развитии общества и государства, раскрываются лишь при ее правильном понимании, как целостной социальной системы, созданной умом, душой и трудом человека. Культура - это самое большое богатство, неотчуждаемое национальное достояние личности, народа и государства. Понимание этого предполагает отказ от стереотипного представления о культуре лишь как о литературе, искусстве, культурном наследии и нормах этики, именуемых "надстройкой над экономикой"", - сказал Мамедов.

Новая концепция, по его словам, предполагает целенаправленную профессиональную деятельность, деятельность, направленную на "производство" и перманентное совершенствование высококультурных граждан, являющихся основой конкурентоспособного человеческого капитала Азербайджана в XXI веке. Это, по мнению культуролога, центральная задача концепции, ибо человек высокой культуры является возобновляемым стратегическим ресурсом и главной движущей силой устойчивого, конкурентоспособного и безопасного развития государства. Вот почему концепция придает особое значение культуре мышления, знаний, воспитания и поведения азербайджанских граждан, отметил Мамедов.

"Поведение культурного человека и культурное поведение человека - это не одно и то же. Поведение человека меняется с изменением его культуры. И этим все сказано. Обучение и воспитание высококультурных азербайджанцев означает развитие культуры семьи, труда, производства и управления, культуры права, ответственности и коммуникаций. Такой подход открывает широкие возможности для развития таких флагманов духовной культуры, как наука, образование и просвещение, а также для саморазвития и самосовершенствования граждан. Это будет способствовать развитию системного культурологического мышления в обществе. Все это серьезный вклад в формирование культуры национальной идентичности и укрепление идеологии азербайджанства", - сказал глава "Симург".

По мнению Фуада Мамедова, концепция требует принятия нового закона о культуре, основанного на достижениях науки о культуре. В нем должны найти отражение потребности национального развития в условиях постоянных изменений и принципы долгосрочного стратегического планирования. Такой закон должен обеспечить приоритетное развитие интеллектуальной, этической, правовой и управленческой культуры, являющихся основой социально-экономического развития, при гармоничном развитии традиционных сфер духовной культуры - языка, литературы, искусства, культурного наследия. В нем должен быть провозглашен отказ от устаревших советских стереотипов понимания культуры как "надстройки над экономикой". Вместе с тем, в законе должна быть предусмотрена институционализация культурологии как науки, учебной дисциплины и просвещения народа. Для повышения эффективности управления развитием культуры необходимо введение культурологической экспертизы принимаемых решений и полученных результатов, считает наш собеседник.

"Инвестиции в культуру - это инвестиции в будущее Азербайджана, в его устойчивость, безопасность и светлое будущее. Азербайджанская модель культурного развития, основанная на сочетании традиционных ценностей и опережающего интеллектуального развития, может и должна стать культурной парадигмой современной цивилизации, отвечающей интересам гуманитарной безопасности человечества", - подчеркнул Фуад Мамедов.