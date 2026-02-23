Посольство Азербайджана обратилось к соотечественникам в Мексике

Посольство Азербайджана в Мексике выступило с обращением к соотечественникам, проживающим в этой стране.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства в социальной сети.

Сообщается, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в некоторых регионах Мексики гражданам Азербайджанской Республики, находящимся с визитом или временно проживающим в Мексике, рекомендуется внимательно следить за рекомендациями по безопасности, распространяемыми местными государственными органами, и строго их соблюдать в штате Халиско, а также в соседних штатах Мичоакан, Гуанахуато, Колима, Агуаскальентес, Закатекас и Наярит.

"Граждан Азербайджана просят быть бдительными, соблюдать правила личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов, а также получать информацию только из официальных источников", - подчеркивается в сообщении.

Номера горячей линии консульского отдела посольства Азербайджана в Мексике: +52 5511 907 092; +52 5555 404 109.