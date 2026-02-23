Новую главу Microsoft Gaming уличили в обмане геймеров и подписчиков

Назначение Аши Шармы на пост руководителя Microsoft Gaming вызвало активные обсуждения в игровом сообществе. Геймеры заподозрили, что вместо нее аккаунт в соцсетях ведет менеджер или ИИ, а также обвинили ее в отсутствии увлечения играми.

Карьерный путь Шармы не был напрямую связан с игровой индустрией: она работала в Microsoft с 2011 по 2013 год, а в 2024 вернулась, чтобы возглавить направление искусственного интеллекта. Это вызвало настороженность среди части аудитории.

После того как Шарма начала активно взаимодействовать с пользователями в соцсети X (бывший Twitter), ее попросили показать личный профиль в экосистеме Xbox. Представленный аккаунт вызвал вопросы: активная игровая история появилась только в январе, а за короткий срок было запущено около 30 проектов, включая ключевые франшизы платформы.

Игроки заметили несоответствия в статистике, что породило версии о помощи сторонних лиц в формировании профиля или о стремительном знакомстве с библиотекой Xbox. Также появились предположения, что некоторые ее ответы в соцсетях могли быть подготовлены с помощью ИИ или PR-агентств - такая практика распространена среди крупных компаний.

Шарма признала, что она не является "вторым Филом Спенсером", известным как геймер, но подчеркнула, что активно знакомится с играми. Она также отметила, что поддерживает развитие технологий ИИ, но экосистема Xbox не будет наполнена низкокачественным автоматизированным контентом.

Дискуссия о ее назначении вскоре переросла в более широкий вопрос: должен ли руководитель игровой платформы быть активным геймером. В индустрии есть примеры противоположных подходов. Например, глава Take-Two Interactive Штраус Зельник заявлял, что его роль - управлять бизнесом и создавать условия для креативных команд, а не быть потребителем продукта.

