Министр дорог и градостроительства Ирана прибыла в Баку

Министр дорог и градостроительства Ирана Фарзана Садиг прибыла в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой Trend, об этом сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Садиг возглавляет делегацию, включающую представителей министерств, экономических учреждений и частного сектора Азербайджана, для участия в 17-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Исламской Республикой Иран и Республикой Азербайджан.

В рамках визита министр примет участие в заседании Совместной комиссии и проведет ряд встреч с высокопоставленными политическими и экономическими представителями Азербайджана.

В повестке визита - всесторонняя оценка текущего состояния сотрудничества двух стран, устранение существующих препятствий, а также ускорение реализации совместных экономических проектов, прежде всего в сферах транспорта, энергетики, торговли и культурного взаимодействия.