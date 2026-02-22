Google упразднила погодное приложение для Android

Google продолжает пересматривать свой портфель сервисов и отказалась от отдельного приложения для прогноза погоды на Android. Ранее доступный классический интерфейс, который открывался через ярлык на рабочем столе и показывал прогноз в отдельном окне, теперь отключается.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал 9to5Google.

Теперь при запуске ярлыка пользователи будут автоматически перенаправляться на страницу поисковой выдачи Google. Прогноз по-прежнему включает текущую температуру, почасовые и десятидневные данные, информацию о влажности, ветре и других параметрах, но теперь он отображается в формате поисковой карточки, а не как отдельное приложение.

Обновленный формат включает переработанный дизайн: текущие погодные условия и краткий прогноз объединены в одну карточку, добавлены данные о качестве воздуха, а также внедрены ИИ-сводки, предоставляющие общее представление о погодной ситуации.

Переход на новый формат происходит поэтапно, при этом официальные причины закрытия отдельного приложения Google не раскрывает.