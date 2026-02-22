В Индонезии и на Филиппинах продолжаются оползни

Сильнейшие оползни продолжаются в Индонезии и на Филиппинах.

Как сообщает Day.Az, кадры бедствия распространились в соцсетях.

На видео - обвал улицы в результате наводнений в Лааке на Филиппинах и медленно движущийся оползень в Падасари, в центральной части Явы, Индонезия.