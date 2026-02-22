Ученые зафиксировали редкое явление на поверхности Солнца

На текущий момент на стороне Солнца, обращенной к Земле, не наблюдается ни одного солнечного пятна.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

"На данный момент не видно ни одного пятна, даже самого маленького", - говорится в сообщении.

Ученые объяснили, что солнечные пятна возникают из-за скоплений магнитного поля и обычно присутствуют на поверхности звезды. Однако сейчас Солнце выглядит как идеальный диск без каких-либо особенностей. Это явление характерно для фаз с минимальной солнечной активностью.

Подобное явление было зафиксировано в последний раз 11 декабря 2021 года. Таким образом, Солнце не демонстрировало полного отсутствия пятен более четырех лет.

Ранее стало известно о начале "длительной депрессии" солнечной активности. После бурного января и начала февраля активность Солнца резко снизилась до самых низких значений за два года. Специалисты предполагают, что этот спад может быть временным.