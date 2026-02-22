NASA передумало запустить пилотируемую миссию к Луне

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение отложить запланированный на март запуск пилотируемой миссии к Луне Artemis II из-за технических проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель американского космического ведомства Джаред Айзекман.

"Мартовское временное окно для запуска больше не будет рассматриваться. Я понимаю, что такое развитие событий разочаровывает", - написал он в X.

Ранее NASA приняло решение вернуть в сборочный цех ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion. Они находились на стартовой площадке во Флориде с 17 января, однако в ночь на 21 февраля специалисты NASA зафиксировали нарушения в подаче гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени ракеты SLS. "Независимо от того, что послужило причиной, изучить и исправить все эти проблемы можно лишь в сборочном корпусе", - объяснил Айзекман.

Новая возможная дата старта пока не называется.

Весной 2019 года НАСА анонсировало проект лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Первый из них (Artemis I) предусматривал беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября - 11 декабря 2022 года. Второй этап (Artemis II) предполагает облет корабля с экипажем на борту вокруг естественного спутника Земли. На третьем этапе (Artemis III) НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну.