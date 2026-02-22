https://news.day.az/society/1817650.html В этой части Баку снесут жилые дома - ВИДЕО В поселке Говсан Сураханского района Баку поднят вопрос о сносе некоторых жилых домов, построенных вблизи железнодорожной линии. Как передает Day.Az, в связи с планируемыми демонтажными работами внешние стены домов были соответствующим образом промаркированы.
В этой части Баку снесут жилые дома - ВИДЕО
В поселке Говсан Сураханского района Баку поднят вопрос о сносе некоторых жилых домов, построенных вблизи железнодорожной линии.
Как передает Day.Az, в связи с планируемыми демонтажными работами внешние стены домов были соответствующим образом промаркированы.
Жители отмечают, что территория подпадает под план, однако не располагают информацией о том, когда именно начнется снос и на каких условиях он будет проводиться.
В Закрытом акционерном обществе "Азербайджанские железные дороги" сообщили, что в настоящее время по данному участку ведутся проектные работы.
