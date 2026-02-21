США передислоцировали сотни военных с баз на Ближнем Востоке

Власти США передислоцировали сотни военнослужащих с баз в Катаре и Бахрейне. Это обусловлено оперативной необходимостью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских официальных лиц.

По информации NYT, потенциальный ответный удар Ирана на возможную атаку США поставит под угрозу американские военные объекты в Катаре и Бахрейне. В настоящее время на Ближнем Востоке насчитывается 13 военных баз и 30-40 тыс. военнослужащих. Два авианосца ВМС США в регионе дислоцированы на "безопасном расстоянии" от Ирана, уточняет издание.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил в письме генсеку организации Антониу Гутерришу, что Тегеран будет рассматривать "все базы, объекты и активы враждебных сил в регионе" в качестве законных целей, если республика подвергнется нападению, напомнила газета.