Азербайджан значительно увеличил производство легковых автомобилей

В январе 2026 года в Азербайджане было произведено 402 легковых автомобиля и 56 грузовых автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей увеличилось на 71,1%, а грузовых - в 7 раз.

По состоянию на 1 февраля текущего года запасы готовой продукции составили 244 легковых и 19 грузовых автомобилей.

За отчетный период в стране было произведено 30 тракторов, что на 34,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, что в прошлом году в стране было произведено 4038 легковых и 273 грузовых автомобиля.