В Сальяне автомобиль сбил сотрудников МЧС, один из них погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, утром на автодороге Алят-Астара, вблизи села Кюрсенги Сальянского района, автомобиль совершил наезд на сотрудников Сальянского районного отдела Государственной противопожарной службы, которые тушили горящий грузовик "Mercedes".

В результате инцидента погиб 42-летний Хаким Пириев из села Шоркенд Нефтчалинского района, а другой сотрудник был госпитализирован.

По факту происшествия проводится расследование.