https://news.day.az/society/1817541.html В Сальяне автомобиль сбил сотрудников МЧС, один погиб В Сальяне автомобиль сбил сотрудников МЧС, один из них погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, утром на автодороге Алят-Астара, вблизи села Кюрсенги Сальянского района, автомобиль совершил наезд на сотрудников Сальянского районного отдела Государственной противопожарной службы, которые тушили горящий грузовик "Mercedes".
В Сальяне автомобиль сбил сотрудников МЧС, один погиб
В Сальяне автомобиль сбил сотрудников МЧС, один из них погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, утром на автодороге Алят-Астара, вблизи села Кюрсенги Сальянского района, автомобиль совершил наезд на сотрудников Сальянского районного отдела Государственной противопожарной службы, которые тушили горящий грузовик "Mercedes".
В результате инцидента погиб 42-летний Хаким Пириев из села Шоркенд Нефтчалинского района, а другой сотрудник был госпитализирован.
По факту происшествия проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре