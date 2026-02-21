https://news.day.az/world/1817535.html

США нанесли удар по судну наркоконтрабандистов

В пятницу военнослужащие США нанесли удар по судну, связанному с наркоконтрабандистами, в восточной части Тихого океана. Как передает Day.Az, об этом заявило Южное командование Вооруженных сил США. По данным разведки, судно использовалось для перевозки наркотиков по маршрутам в этом регионе. В результате удара погибли три человека.