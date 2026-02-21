США перебросили более 60 военных самолетов на базу в Иордании

Соединённые Штаты перебросили свыше 60 военных самолетов на авиабазу Муваффак Салти в Иордании.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на анализ спутниковых снимков и данных о перелетах.

По информации издания, это почти втрое превышает обычное количество воздушных судов, размещенных на базе. При этом часть самолетов может находиться в ангарах.

Начиная с воскресенья на базу приземлились как минимум 68 военно-транспортных самолетов. Среди размещенной техники замечены истребители пятого поколения F-35, беспилотные аппараты и вертолёты.

Как отмечает The New York Times, столь значительное усиление военного присутствия может свидетельствовать о том, что Вашингтон рассматривает авиабазу Муваффак Салти в качестве ключевого пункта для возможного планирования ударов по Ирану.