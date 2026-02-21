В Баку задержали трех человек с почти 11 кг наркотиков

Сотрудники Управления полиции Хазарского района Баку провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе мероприятия были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления жители столицы - 33-летний Хакверди Ахмедли, 35-летний Махир Ахмедов и его 26-летний брат Эльхан Ахмедов. У них обнаружено и изъято в общей сложности 10 килограммов 896 граммов марихуаны с добавлением психотропных веществ.

Установлено, что задержанные приобрели наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, с целью дальнейшей реализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.