В Мексике замечен неопознанный летающий объект - ВИДЕО Недалеко от Гвадалахары в Мексике был замечен неопознанный летающий объект в форме тарелки. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети. Мексика является местом, которое чаще всего посещают люди, интересующиеся подобными объектами.
В Мексике замечен неопознанный летающий объект - ВИДЕО
Недалеко от Гвадалахары в Мексике был замечен неопознанный летающий объект в форме тарелки.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.
Мексика является местом, которое чаще всего посещают люди, интересующиеся подобными объектами.
