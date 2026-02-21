https://news.day.az/world/1817590.html

В Мексике замечен неопознанный летающий объект - ВИДЕО

Недалеко от Гвадалахары в Мексике был замечен неопознанный летающий объект в форме тарелки. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети. Мексика является местом, которое чаще всего посещают люди, интересующиеся подобными объектами.