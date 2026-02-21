В Мексике замечен неопознанный летающий объект

Недалеко от Гвадалахары в Мексике был замечен неопознанный летающий объект в форме тарелки.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

Мексика является местом, которое чаще всего посещают люди, интересующиеся подобными объектами.