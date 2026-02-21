Сотрудники 41-го отделения полиции Управления полиции Сабаильского района провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. В ходе операции были задержаны 36-летний Мамед Мамедов и его ровесник Мушфиг Сафаров.

Как сообщили Day.Az в МВД, у них обнаружено 8 килограммов 100 граммов марихуаны.

Задержанные сообщили, что приобрели наркотики с целью дальнейшей продажи у гражданина Ирана, с которым познакомились в социальной сети. Личность этого человека устанавливается следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.